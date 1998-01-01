الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير على موقع الفيس بوك في الخليل

الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة تهديد وتشهير على موقع الفيس بوك والتي طالت احدى السيدات في الخليل .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها احدى السيدات للشرطة والتي مفادها قيام مجهول بتهديدها والتشهير بها ونشر صورها ومعلوماتها الشخصية على موقع الفيس بوك، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل .

وأضاف البيان، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية، فقد تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الصور والمعلومات الشخصية للمشتكية بحوزته .

هذا وأكد البيان، توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .