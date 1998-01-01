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السلطة تهدد

إسرائيل تدرس اقتطاع مبالغ من ضرائب السلطة وتحويلها لغزة في حال نفذ عباس تهديداته

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تدرس اقتطاع مبالغ من ضرائب السلطة وتحويلها لغزة في حال نفذ عباس تهديداته



القدس المحتلة / سما /

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، ان السلطة الفلسطينية مارست ضغوطا على شركة "باز" الإسرائيلية التي ستزود السولار الى قطاع غزة  بتمويل قطري من اجل عدم نقله  لصالح محطة توليد كهرباء غزة.

وقالت الاذاعة ان السلطة ترفض ذلك بادعاء  أن التمويل القطري، بمبلغ عشرة ملايين دولار لا يمر من خلال السلطة .

وأضافت الإذاعة أن إسرائيل تدرس هذه الأيام اقتطاع مبالغ من مستحقات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وتحويل المبلغ المقتطع إلى قطاع غزة، في حال نفذ الرئيس عباس تهديده بوقف ميزانية القطاع البالغة 96 مليون دولار شهريا. 

وتخشى إسرائيل من أن تؤدي الأزمة الإنسانية في القطاع، لمواجهة عسكرية مع التنظيمات الفلسطينية هناك.

وهدد مسؤول فلسطيني، بأن السلطة الفلسطينية "ستقطع كامل العلاقات مع إسرائيل، في كل النواحي وفورا"، إن هي أقدمت على هذه الخطوة. وتأمل السلطة الفلسطينية من وراء تمكينها في غزة، بإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.

#اسرائيل #عباس #غزة

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