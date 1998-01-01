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شيرين تتصدر "تويتر" بعد إعلانها هذا الخبر

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شيرين تتصدر "تويتر" بعد إعلانها هذا الخبر



وكالات / سما /

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر، وذلك بعد إعلانها عن موعد طرح فيديو كليب "نساى".


وكانت شيرين عبد الوهاب، التى احتفلت بعيد ميلادها أمس الاثنين، قد أعلنت عن طرح فيديو كليب "نساى" اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثامنة مساء، من خلال قناتها على موقع مشاركة الفيديوهات الأكثر انتشاراً يوتيوب، وفق "اليوم السابع". 

 


وعبر جمهور شيرين عن اشتياقه لطرح الكليب الجديد، الذى يأتى على رأس ألبومها الذى يحمل نفس الاسم "نساى"، وذلك بعد غياب شيرين عن طرح ألبوماتها منذ عام 2015.

وعلق أحد معجبى شيرين عن إعجابه بالرقصة التى ظهرت فى برومو الفيديو كليب، قائلاً: "رقصة شيرين هتبقى أشهر من تحدى كيكى".

 
#شيرين

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