جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

حماقة قاتلة.. غرس سكينا في رأسه لكي يتنفس

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماقة قاتلة.. غرس سكينا في رأسه لكي يتنفس



وكالات / سما /

 نجح أطباء روس في إنقاذ رجل غرس سكينا طولها 8 بوصات في رأسه، لأنه أراد "فتحة إضافية" لمساعدته على التنفس.

ونجا الرجل، واسمه يوري غوخوف (41 عاما) بأعجوبة بعد أن غرس السكين في رأسه مخترقا الجمجمة دون أن يلحق ضررا بالدماغ.

الغريب أيضا أنه ظل واعيا، بينما كان رجال الشرطة يطالبونه بالبقاء جالسا بشكل مستقيم.

وكان رجال الشرطة وجدوا غوخوف راكعا وسط حقل والسكين في رأسه، وقال لهم إنه فعل ذلك لأنه لا يستطيع التنفس بشكل جيد من أنفه.

وقال الرجل، وهو من بلدة دونيتسك في منطقة روستوف: "لم أستطع التنفس من أنفي.. لذلك ثقبت رأسي لكي أتنفس"، وفقا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبعد نقله إلى المستشفى، والتقاط صور بأشعة إكس، قال الأطباء إن نجاته معجزة، فهو لم يقتل نفسه كما أنه لم يلحق ضررا بالدماغ.

ونجح الأطباء في انتزاع السكين من رأسه. مشيرين إلى أنها نصل السكين البالغ طوله 5 بوصات كان داخل جمجمته.

وتمكن رجال الشرطة من تصوير الرجل، الذي يعمل فنيا في أحد المصانع المحلية، بالسكين في رأسه.

#سكين #التنفس

أخبار ذات صلة

+18.. بالفيديو: رجل يكتشف حشرة قاتلة في أذنه

افعى

فيديو.. شاب يُنقذ أفعى قاتلة أعياها العطش!

صور:“قاتلة العشيقات.. كرست حياتها لانتقام النساء من عشيقات ازواجهن

بالصور يمشي واضعاً حجراً على رأسه...

الأردن: مواطن يقتل شقيقه برصاصة في رأسه

طفل

تخلى عنه والداه بعد ولادته بحفرة في أعلى رأسه!

الأكثر قراءة اليوم

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

تفاصيل جديدة عن الطائرتين السعوديتين اللتين وصلتا إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي

فيديو: ضرب بالكرسي وتشابك بالأيدي بين اثنين من الدعاة على الهواء

إردوغان يتحدى السعودية: لا يمكنكم التملص، اثبتوا مغادرة الخاشقجي

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

خبير إسرائيلي: المواجهة مع حماس تقترب و" تحولنا إلى بط في مرمى الصيد"

تركيا : البحث عن شاحنة سوداء يعتقد أن فيها جثة خاشقجي

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

إسرائيل تدرس اقتطاع مبالغ من ضرائب السلطة وتحويلها لغزة في حال نفذ عباس تهديداته

تأكيدا لما انفردت به "سما": بدء إدخال وقود لمحطة كهرباء غزة وتوتر شديد بين السلطة والامم المتحدة

عباس كامل

رئيس المخابرات المصرية يزور "إسرائيل" ورام الله لبحث المصالحة و"التهدئة"

مباحثات هامة يجريها الملك عبد الله مع زعيم حزب العمل الاسرائيلي في عمان

غزة - ارشيفية

الإدارة الأميركية تطلب من دول تقديم دعم مباشر لغزة عبر الأمم المتحدة