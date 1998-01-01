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ثلث فتيات هذه الدولة يتعرضن للتحرش

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثلث فتيات هذه الدولة يتعرضن للتحرش



وكالات / سما /

تصاعد في الآونة الأخيرة الحديث عن قضايا التحرش، لا سيما في أوساط المشاهير في حقلي الفن والسياسية، لكن يبدو أن المعاناة من هذه الظاهرة لا تقتصر على الكبار، بل إنها منتشرة أيضا في أوساط القاصرين.

فقد كشف استطلاع صادم، أن أكثر من ثلث التلميذات تعرضن للتحرش الجنسي في الأماكن العامة، أثناء ارتداءهن الزي المدرسي في المملكة المتحدة.

وأجرت "Plan International UK"، وهي جمعية خيرية للأطفال، استطلاعا للرأي شمل 1004 فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و21 سنة.

وكشف الاستطلاع أن 35 في المائة منهن تعرضن للتحرش الجنسي وهن يرتدين زي المدرسة المكون من تنورة وقميص، بما في ذلك تعرضهن للمس أو التحديق أو الصفير.

وقالت واحدة من كل 8 فتيات، إنها كانت في الـ12 من العمر، أو أصغر، عندما واجهت التحرش الجنسي لأول مرة بالزي المدرسي، حسب ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الاثنين.

وقال الاستطلاع أيضا إن واحدة من كل 7 فتيات تم اللحاق بها، في حين قالت 8 في المائة إنه قد تم تصويرهن من قبل غرباء في الشارع بدون إذن منهن.

ودعت منظمة "Plan International UK" الحكومة إلى اعتبار التحرش الجنسي أو المضايقات التي تتم في العلن، شكلا من أشكال العنف القائم على نوع الجنس.

#تحرش

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