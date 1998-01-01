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الجوارب الفاخرة موضة الموسم

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجوارب الفاخرة موضة الموسم



وكالات / سما /

جوارب نسائية من تصميم جوتشي (ديلي ميل) جوارب نسائية من تصميم جوتشي (ديلي ميل)، طغت تصاميم عديدة ومثيرة للجوارب النسائية الباهظة الثمن على الفساتين والأحذية والحقائب في الموسم الحالي.

ويبلغ سعر الزوج الواحد من هذه الجوارب التي صممتها دور أزياء عريقة مثل جوتشي، وكلو، وبرادا، ما يقارب 1000 دولار أمريكي.

 

ولفتت هذه الجوارب انتباه المهتمين بالأزياء في أسبوع نيويورك للموضة، بعدما ظهرت عارضة الأزياء ناتالي سواريز، بزوج جوارب من تصميم جوتشي يجمع اللونين الأخضر والوردي، بينما برزت الجوارب السوداء في عرض دولتشي أند غابانا في ميلانو أخيراً.

 

إضافة إلى ما سبق خرجت دار كلو بجوارب بيضاء وحمراء يبلغ ثمنها قرابة 200 دولار أمريكي.

كما صممت جوتشي، جوارب مزينة بحبات كريستالية وطرحتها في الأسواق بحوالي 1000 دولار أمريكي.

يذكر أن جوارب كلاسيكية تجمع بين اللونين الأخضر والأحمر برزت في المعرض العالمي للمصممين الذي أقيم في نيويورك قبل عامين، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

#الجوارب #موضة

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