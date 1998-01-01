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سر السعادة العاطفية في ٣ خطوات فقط

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سر السعادة العاطفية في ٣ خطوات فقط



وكالات / سما /

الحب أحد أجمل المشاعر التي يمر بها الشخص، لكنه سلاح ذو حدين فيمكن أن يكون مصدرا لسعادة الطرفين، وفي بعض الأحيان ينقلب لألم وعذاب إذا لم يستطع الطرفان اتباع الأساليب الصحيحة للحصول على السعادة في العلاقة العاطفية وأهمها العناصر الثلاث التالية:

 

– السير حسب التيار:

أول شيء للوصول إلى طريق السعادة في العلاقة العاطفية خاصة في البداية، هو السير مع التيار من دون التفكير في استكمال هذه العلاقة أم لا، فكل علاقة عاطفية معرضة للفشل، وكثرة الخوف من هذا الفشل لا تمنع الانفصال.

 

لذلك يجب أن تؤمن من داخلك أن عليك التمتع قدر الإمكان من هذه العلاقة وعدم التفكير فيما سيأتي، واترك نفسك للتيار لأن التفكير لن يمنع شيئًا من الحدوث.

 

– لا تحلل:

أكثر ما يفسد العلاقة العاطفية هو تحليل عبارات الحبيب، فيمكن أن تجد نفسك تأخذ موقفا من الطرف الآخر لمجرد تحليل خاطئ لتصرف ما، فتمتع ببعض العفوية في علاقتك مع الشريك فهذا السر الحقيقي وراء السعادة في الحب.

 

– اترك مساحة للطرف الثاني كي يتنفس:

وأخيرا عدم محاولة كبت الطرف الآخر والسيطرة عليه، وترك مساحة شخصية جيدة له، لأن هذه الخطوة تضمن لك سعادة مع الشريك فهو سيقدر لك هذا، كما أن أغلب مشكلات العلاقة العاطفية يكون نابعا من التضييق على الشريك، والشعور بالالتزام السيئ في العلاقة.

#السعادة العاطفية

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