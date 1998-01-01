"يويفا" يشترط على القنوات الاسرائيلية عدم بث المباريات في المستوطنات

وكالات / سما /

اشترط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على القنوات الإسرائيلية عدم بث مباريات المنتخب التي تجري في المستوطنات .

وأعلنت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية الرسمية، أنها ستتخلى عن حقوقها ببث مباريات المنتخب الإسرائيلي في تصفيات دوري اليورو والمونديال، بعد قرار الاتحاد الاوروبي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، الاثنين، عن بيان للقناة أنه "لن نوافق على ألا نبث المباريات التي تقام في المستوطنات، ونتنازل عن مناقصة بث مباريات المنتخب الإسرائيلي". ونقلت الصحيفة عن مصادر في "كان" قولها إن العقد الذي جرى توقيعه مع اتحاد كرة القدم الأوروبي ينص على أن حقوق البث تسري في إسرائيل فقط ولا تسري في الأراضي الفلسطينية، أي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحسب "يديعوت"، فإن الاتحاد لم يوضح ما إذا كان البث يسري على القدس المحتلة أم لا.

وقالت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغف، إن "المنظمات الرياضية لن ترسم حدود الدولة"، معتبرة أنه "حان الوقت ليستوعبوا أن المستوطنات هي جزء لا يتجزأ من إسرائيل، واتحاد كرة القدم الأوروبي يسدد هدفا ذاتيا، ويجب أن يشمل البث مئات الآلاف من مواطنينا الذين يقطنون في المستوطنات".