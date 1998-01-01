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جهاز ذكي جديد من فيسبوك لتسهيل المحادثة عبر الفيديو

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جهاز ذكي جديد من فيسبوك لتسهيل المحادثة عبر الفيديو



وكالات / سما /

طرحت فيسبوك جهازا ذكيا لتسهيل المحادثة عبر الفيديو، لكن سقطات الشركة فيما يتعلق بالخصوصية وثمن الجهاز ووظائفه المحدودة قد تحول دون تفوقه على منافسين كبار في السوق مثل أمازون وألفابت.

وقال مسؤولون تنفيذيون في فيسبوك لرويترز خلال اجتماع الأسبوع الماضي إن الجهاز الجديد أطلق عليه اسم (بورتال) ويصدر في نسختين إحداهما بسعر 199 دولارا والأخرى بسعر 349 دولارا ويمتاز بأنه مزود بكاميرا ذات عدسة واسعة تبقي المستخدم في بؤرتها حتى إذا تحرك في أرجاء غرفة.

وأضافوا أن بورتال سيكون متوفراً في متاجر أمازون وبست باي إلى جانب الموقع الإلكتروني لفيسبوك وسيبدأ شحنه للعملاء الأميركيين في مطلع نوفمبر تشرين الثاني.

ولا يتجاوز سعر أجهزة مماثلة من إنتاج أمازون وغوغل المئة دولار وأصبحت الأكثر مبيعا في هذه السوق الناشئة. وباستخدام هذه الأجهزة، يمكن للمستخدمين إصدار أوامر صوتية للبحث والتسوق والاستماع للموسيقى.

ومن المتوقع أن يكون لجهاز فيسبوك الجديد مكانة مميزة في السوق بفضل شاشته التي تعمل باللمس وفي ضوء استخدام 400 مليون شخص لتطبيق ماسنجر لإجراء الاتصالات شهريا على مستوى العالم. وتفتقر الأجهزة الذكية المنافسة لتطبيق محادثة عن طريق الفيديو له نفس شعبية ماسنجر.

وقال رافا كامارجو وهو أحد مسؤولي بورتال في فيسبوك "هدفنا هو جعلكم تشعرون بأنكم في نفس المكان الموجود فيه الطرف الآخر في المحادثة".

وسيكون لبورتال رمز دخول خاص، ويمكن غلق مكبرات الصوت والكاميرا فيه بضغطة زر. وقالت فيسبوك إن الاتصالات الهاتفية واتصالات الفيديو عبر بورتال ستكون مشفرة ولن يتم تخزين أي من محتوياتها.

#جهاز ذكي #فيسبوك

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