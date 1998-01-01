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صعود الدرج يقي من هشاشة العظام

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صعود الدرج يقي من هشاشة العظام



وكالات / سما /

أشار معهد الجودة الاقتصادية في ‫القطاع الصحي الألماني إلى أن النشاط البدني يعتبر من الأمور الهامة جدا لتقوية ‫العظام والحماية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر.

‫وأوضح المعهد الألماني أن من الأفضل ممارسة الرياضات التي يحمل فيها ‫الشخص وزن جسمه مثل صعود الدرج والجري والمشي وتمارين القوة، مقارنة برياضات أخرى مثل السباحة وركوب الدراجات.

‫وبوجه خاص تعتبر المرأة بعد انقطاع الطمث معرضة للإصابة بهشاشة العظام، حيث تنخفض كثافة العظام في وقت مبكر وبشكل أسرع، وهو ما يزداد معه خطر كسور العظام.

‫ومن الأمور المفيدة في هذه الحالات أداء التمارين بشكل محدد إلى جانب الأنشطة اليومية.

ونصح المعهد الألماني بالتدريب ثلاث مرات لمدة 45 ‫دقيقة في الأسبوع، وبالنسبة للأشخاص المصابين بهشاشة العظام والذين ‫تعرضوا لكسور سابقة، فإنه يتعين عليهم طلب المشورة الطبية لاختيار ‫التمرين المناسب.

#صعود الدرج #هشاشة العظام

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