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فيدال يؤكد استيائه من دوره الصغير حتى الآن مع برشلونة

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيدال يؤكد استيائه من دوره الصغير حتى الآن مع برشلونة



وكالات / سما /

صرح التشيلي أرتورو فيدال لاعب فريق برشلونة الإسباني بأنه شعر بالاستياء الشديد في المباريات الماضية لعدم مشاركته فيها، مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه ليس لديه أي مشكلة مع إرنستو فالفيردي مدرب البلوجرانا الحالي.

 

وكان أرتورو فيدال قد انتقل هذا الموسم للعب في صفوف برشلونة، قادمًا من فريق بايرن ميونخ الألماني، لتعزيز خط وسط النادي الكتالوني.

ولكن النجم التشيلي المميز فيدال لم يحصل حتى الآن على الفرصة الكاملة مع برشلونة، بالرغم من جاهزيته، حيث يفضل المدرب فالفيردي إشراك الشاب البرازيلي آرثر ميلو.

وشهدت الفترة الماضية لجوء فيدال لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبه بعدم مشاركته، مما دفع زملائه لإبلاغه بالتوقف عن فعل ذلك.

وتحدث فيدال حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “أنا جاهز فنيًا وبدنيًا للمشاركة، وسعيد بتواجدي مع برشلونة، ولكنني شعرت بالاستياء بسبب قلة مشاركاتي في المباريات الماضية، وهذا شيء طبيعي فأي لاعب يرغب في اللعب باستمرار”.

وأضاف “سنقاتل في المباريات المقبلة، وهناك الكثير من اللقاءات المهمة بانتظارنا بعد فترة التوقف الدولي، فالموسم مازال في بدايته، ونتمنى تقديم الأفضل”.

وتابع “ليس لدي أي مشكلة مع إرنستو فالفيردي، وأنا من نوعية اللاعبين الذين يذهبون مباشرةً للمدرب إذا كان هناك أي مشكلة معه”.

#فيدال #برشلونة

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