مدير يوفنتوس يتحدث عن استعادة بوجبا : ما زلنا نعشقه

وكالات / سما /

صرح فابيو باراتيسي المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي بأن النادي يعشق الفرنسي بول بوجبا لاعب اليوفي السابق، ومانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي، مؤكدًا على صعوبة التعاقد معه من جديد.

وكان بول بوجبا قد انتقل للعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي صيف عام 2016، قادمًا من فريق يوفنتوس بمبلغ 105 مليون يورو كأغلى صفقة في العالم وقتها.

وأشارت الصحف الإيطالية والإنجليزية في الفترة الماضية عن إمكانية عودة بول بوجبا من جديد لليوفي بعد توتر علاقته مع مدربه البرتغالي الحالي جوزيه مورينيو.

ولكن يبدو بأن هذه الأخبار مجرد شائعات، حسب حديث فابيو باراتيسي المدير الرياضي لفريق اليوفي الذي استبعد فكرة التعاقد مع بوجبا.

وتحدث فابيو باراتيسي المدير الرياضي لليوفي لموقع “فوتبول إيطاليا” قائلاً “التعاقد مع بوجبا؟ نحن مازلنا نعشق بول”.

وتابع “بالفعل نحن على تواصل دائم معه، ولكننا لا نفكر في الأمر، ولن نفكر فيه”.

وبسؤاله عن حقيقة مفاوضات يوفنتوس مع الصربي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو، رد قائلاً “سافيتش لاعب رائع ومميز، ولكننا لم نتواصل معه ولا حتى مع فريقه لاتسيو”.