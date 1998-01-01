ريال مدريد يتلقى أنباء سارة بعودة إيسكو ومارسيلو للتدريب

وكالات / سما /

شهدت تدريبات ريال مدريد الإسباني التي جرت اليوم الاثنين عودة الثنائي إيسكو الاركون ومارسيلو ، بينما غاب 14 لاعباً بسبب استدعائهم للمشاركة في المباريات الدولية.

وأصدر النادي الملكي من خلال موقعه الرسمي بياناً يؤكد أن مارسيلو وإيسكو واصلا برنامجهما العلاجي ، حيث أديا تدريبات خاصة داخل الملعب ومران بدي إضافي داخل صالة الألعاب الرياضية.

وأجرى إيسكو مؤخراً عملية جراحية عاجلة للتخلص من الزائدة الدودية في الخامس والعشرين من سبتمبر / أيلول الماضي ، فيما تؤكد التقارير الطبية أن وضعه الحالي مستقر وجيد للغاية.

ويسعى الجهاز الفني التابع لنادي ريال مدريد بقيادة المدرب جولين لوبيتيجي لتجهيزه لاغب خط الوسط إيسكو من أجل المشاركة في المباراة القادمة ضد ليفانتي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وأصيب النجم البرازيلي مارسيلو في العضلة النعلية من ساقه اليمنى خلال مباراة ريال مدريد أمام إشبيلية في السادس والعشرين من أيلول الماضي عندما خسر فريق الميرينجي بثلاثة أهداف دون رد.

وشهدت تدريبات ريال مدريد غياب داني كارفاخال وكريم بنزيما ، حيث يتماثل الظهير الأيمن للشفاء من إصابة في ربلة السابق ، بينما يعاني المهاجم الفرنسي من إصابة في العضلات المأبضية للساق اليمنى.