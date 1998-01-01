قائد روما يتعرض إلى شرخ على مستوى القدم اليسرى

وكالات / سما /

تعرض قائد روما الإيطالي دانييلي دي روسي إلى شرخ في القدم اليسرى خلال المباراة الأخيرة أمام إمبولي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي حسبما ذكرت وكالة الصحافة الإسبانية.

وأصيب دي روسي البالغ من العمر 35 عاماً في بداية المباراة ضد إمبولي التي جرت يوم السبت الماضي ، وقد خضع اليوم للعديد من الفحوصات الطبية التي أكدت حجم الإصابة من النوع الخطير.

وأكمل لاعب خط الوسط المخضرم المباراة حتى نهايتها رغم الآلام التي شعر بها ، والتي انتهت بفوز فريق الذئاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء بتوقيع ستيفين نزونزي والبوسني إدين دجيكو.

وأصبح دانييلي دي روسي قائداً لنادي روما عقب اعتزال فرانشيسكو توتي في عام 2017 ، وهو أيضاً قد أعلن اعتزاله اللاعب دولياً بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم 2018.

وتؤكد العديد من المصادر الطبية أن اللاعب الإيطالي يحتاج إلى أسبوعين للتعافي من هذه الإصابة وسيحاول اللحاق بمواجهتي سبال في الدوري الإيطالي وسيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا.