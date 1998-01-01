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رسميًا .. فرانس فوتبول تعلن القائمة الكاملة للمرشحين للكرة الذهبية

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا .. فرانس فوتبول تعلن القائمة الكاملة للمرشحين للكرة الذهبية



وكالات / سما /

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2018.

 

وتضمنت القائمة التي أعلنتها المجلة الشهيرة على مراحل، اسم فخر العرب، نجمنا العربي المصري في فريق نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم ريال مدريد الإسباني، الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي مع المدير الفني السابق، الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان.

وجاءت القائمة التي تضم 30 لاعبًا على النحو التالي: رافاييل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو، لوكا مودريتش، تيبو كورتوا، جاريث بيل، كريم بنزيما وإيسكو من ريال مدريد، ليونيل ميسي، إيفان راكيتيتش ولويس سواريز من برشلونة الإسباني، كريستيانو رونالدو وماريو ماندزوكيتش من يوفنتوس الإيطالي، هوجو لوريس وهاري كين من توتنهام الإنجليزي، ساديو ماني، محمد صلاح، أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو من ليفربول الإنجليزي، نيمار دا سيلفا، إدينسون كافاني وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي، كيفين دي بروين وسيرجيو أجويرو من مانشستر سيتي الإنجليزي، يان أوبلاك، دييجو جودين وأنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني، بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجولو كانتي وإدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة الثمينة في يوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر المقبل.

#فرانس فوتبول #الكرة الذهبية

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