جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو: ضرب بالكرسي وتشابك بالأيدي بين اثنين من الدعاة على الهواء

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: ضرب بالكرسي وتشابك بالأيدي بين اثنين من الدعاة على الهواء



القاهرة / وكالات /

قرر أعلى مجلس لإدارة شؤون الإعلام والصحافة في مصر، الإثنين، منع بث برنامج متلفز لمدة أسبوعين؛ على خلفية تشابك بالأيدي بين اثنين من الدعاة.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي)، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إنه تقرر منع بث برنامج “خط أحمر”، الذي يذاع على فضائية “LTC” (خاصة)، لمدة أسبوعين.

وأضاف أن هذا القرار جاء بناءً على توصية لجنة الشكاوى جراء ما عرض على القناة من “انتهاكات تمثل مخالفات إعلامية جسيمة لميثاق الشرف الإعلامي، واستضافة عدد من الدعاة يرتدون الزي الأزهري، وتشابكوا بالأيدي بشكل ينال من هيبة واحترام المؤسسات الدينية”.

والخميس الماضي، نشبت مشادة كلامية بين الداعية جمعة محمد عبد الحميد، والداعية محمد رجائي الملاح، إثر اختلافهما على مسألة فقهية حول قضية “إنفاق الزوج على زوجته”، أثناء استضافتهما ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامى محمد موسى، بفضائية “LTC”، مما دفع إدارة القناة لقطع البث عن البرنامج.

وتطورت المشادة الكلامية بين الاثنين إلى الحد الذي وصل للتشابك بالأيدي، مما أدى لإصابة أحدهما بسحجات (خدوش) على الوجه.

أخبار ذات صلة

فيديو: إصابة مصورَيْن للتلفزيون السوري على الهواء مباشرة

فيديو: مذيعة CNN تبكي على الهواء الطفل السوري عمران

فيديو: انسحاب وهروب أحد ضيوف فيصل القاسم على الهواء مباشرة

k

فيديو: نائبة برلمانية تصفع وزيرا أوكرانيا على الهواء مباشرة

فيديو: صعقة قويّة تُخفي مذيعة نشرة جويّة على الهواء مباشرة!

إعصار مرعب يقذف طفلة

كأن هذا ما ينقصها .. فيديو: إعصار مرعب يقذف طفلة لاجئة مع خيمتها في الهواء

الأكثر قراءة اليوم

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

تفاصيل جديدة عن الطائرتين السعوديتين اللتين وصلتا إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي

فيديو: ضرب بالكرسي وتشابك بالأيدي بين اثنين من الدعاة على الهواء

إردوغان يتحدى السعودية: لا يمكنكم التملص، اثبتوا مغادرة الخاشقجي

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

خبير إسرائيلي: المواجهة مع حماس تقترب و" تحولنا إلى بط في مرمى الصيد"

تركيا : البحث عن شاحنة سوداء يعتقد أن فيها جثة خاشقجي

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

إسرائيل تدرس اقتطاع مبالغ من ضرائب السلطة وتحويلها لغزة في حال نفذ عباس تهديداته

تأكيدا لما انفردت به "سما": بدء إدخال وقود لمحطة كهرباء غزة وتوتر شديد بين السلطة والامم المتحدة

عباس كامل

رئيس المخابرات المصرية يزور "إسرائيل" ورام الله لبحث المصالحة و"التهدئة"

مباحثات هامة يجريها الملك عبد الله مع زعيم حزب العمل الاسرائيلي في عمان

غزة - ارشيفية

الإدارة الأميركية تطلب من دول تقديم دعم مباشر لغزة عبر الأمم المتحدة