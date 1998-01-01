المركزي سيضع آليات لتنفيذ قرارات دورته ودورة الوطني السابقتين أواخر الشهر الجاري

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، إن المجلس المركزي في جلسته أواخر الشهر الجاري، سيضع آليات لتنفيذ قرارات دورته، ودورة المجلس الوطني السابقتين وسيطلب من السيد الرئيس محمود عباس، ومن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير البدء بتنفيذ هذه القرارات .

وأضاف اشتية لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي المناط بها والمخولة، وصاحبة الصلاحية والمسؤولة عن تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، مشددا على أنه حان الوقت لتنفيذ هذه القرارات.

وأشار إلى أنه سيتم دراسة التبعات المترتبة على تنفيذ قرارات المجلس المركزي، مبينا أن هنالك قرارات سهلة التنفيذ فيما تحتاج القرارات الأخرى للدراسة من أجل وضعها بالإطار الصحيح.

وأوضح أن على المجلس المركزي أن يكون جاهزا لاستيعاب التبعات المترتبة على تنفيذ أي قرار من جهة، وتهيئة الشارع الفلسطيني، وتحضيره للقرارات التي ستتخذ من جهة أخرى لاستيعاب ردة الفعل الإسرائيلية.

وبين اشتية أن شعبنا أمام مرحلة جديدة في ظل ظروف صعبة للغاية تمر بها قضيتنا، مشددا على أن المجلس المركزي بقراراته جميعها يريد كسر الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على شعبنا والانتقال من ردة الفعل إلى أخذ المبادرة والفعل.

وأكد عضو مركزية فتح أن على إسرائيل دفع كلفة احتلالها وأن المطلوب الآن هو أن نجعل من الاحتلال مكلفا؛ ليفكر أكثر من مرة في تماديه على شعبنا .