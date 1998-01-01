تفاصيل جديدة عن الطائرتين السعوديتين اللتين وصلتا إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي

اسطنبول / وكالات /

كشفت مصادر صحافية تركية تفاصيل جديدة عن طائرتين سعوديتين وصلتا إلى مدينة إسطنبول التركية خلال الساعات التي شهدت اختفاء الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب ما نشرت صحيفة “حرييت ” التركية، الاثنين، فإن طائرتين تتبعان إلى شركة طائرات خاصة VİPمقرها الرئيسي في مدينة الرياض السعودية وصلتا إلى إسطنبول خلال الساعات التي اختفى فيها خاشقجي.

وقبل أيام، قالت مصادر تركية إن 15سعوديا، بينهم مسؤولون، وصلوا إسطنبول على متن طائرتين، وتواجدوا بالقنصلية السعودية بالتزامن مع وجود خاشقجي فيها، ولاحقاً أوضحت الوكالة الرسمية أن العناصر الـ 15هم من رجال الشرطة السعودية، حيث يسود اعتقاد أن الفريق الذي قدم على متين هاتين الطائرتين هو من قام بـعملية خطف أو قتل خاشقجي.

ولأول مرة، قالت صحيفة “حرييت” إن الطائرتين هبطا في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، وقد وصلتا وغادرتا المطار بفارق ساعات قليلة، في الفترة الواقعة بين دخول خاشقجي إلى مبنى القنصلية والإعلان عن فقدانه مساء ذات اليوم.

وتحمل الطائرة الأولى كود (HZ-SK1) وبينما تحمل الثانية كود(HZ-SK2) وهبطتا على مدرج الطائرات الخاصة في مطار أتاتورك بفارق ساعة واحدة فقط.

وفي طريق العودة، عادت الطائرة الأولى إلى المملكة العربية السعودية عقب ساعة واحدة فقط من هبوطها في إسطنبول، بينما غادرت الطائرة الثانية إسطنبول في ساعات المساء.