هذا ما خلفه "داعش" في أكبر مقبرة بمدينة الرقة السورية (فيديو

دمشق / وكالات /

اكتشف في الأشهر الأخيرة بمحافظة الرقة السورية، المحررة من قبضة تنظيم "داعش"، عدد من المقابر الجماعية التي تضم جثث مئات القتلى، بينهم عناصر من الجيش ومسلحون ومدنيون.

عدسة RT تجولت يوم الاثنين في أحدث مقبرة تم اكتشافها عند دوار البانوراما في الجهة الغربية الشمالية من مدينة الرقة، وثقت فظاعة ما ارتكبه تنظيم "داعش" في المنطقة.

وقال مراسلنا في سوريا: "اليوم كنت بالرقة.. مقبرة البانوراما أكبر مقبرة جماعية في الرقة وتضم ما لا يقل عن 1500 جثة ما بين مدني ومسلح من تنظيم "داعش".

وأضاف المراسل أنه تم دفن الجثث على عجل خلال فترة حصار الرقة.