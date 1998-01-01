الاحتلال يعتقل أفراد عائلة منفذ عملية بركان لإرباكه

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، والدة وشقيقتي الشاب أشرف وليد نعالوة منفذ عملية "بركان" قبل يومين والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة ثالث، بعد دهم منازلهن في ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة وفاء محمود نعالوة (54 عاما)، وابنتيها هنادي وليد نعالوة وهي أم لثلاثة أطفال، والطالبة الجامعية سندس (20 عاما).

كما اعتقلت تلك القوات الطالب الجامعي يوسف عاهد محمد جبر بعد مداهمة منزله في بلدة بيت ليد شرق طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت خلال اليومين الماضيين أمجد وليد نعالوة الشقيق الأكبر لأشرف وما زال قيد الأسر، كما اعتقلت أمس شقيقته فيروز والتي أفرج عنها في اليوم ذاته.

وشهدت ضاحية شويكة وبلدة بيت ليد الليلة الماضية تواجدا مكثفا لدوريات الاحتلال والتي داهمت منزل نعالوة عدة مرات، وأخضعت ذويه للاستجواب، في الوقت الذي شرعت بحملة تفتيش واسعة في منازل المواطنين والأراضي الدفيئات الزراعية والتلال المحيطة للبلدة بزعم البحث عنه بعد تنفيذه عملية إطلاق النار في مستوطنة "بركان" القائمة على أراضي سلفيت.

وكان جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" كشف عن اعتقال أحد زملاء منفذ عملية إطلاق النار في المنطقة الصناعية بمستوطنة "بركان"، والذي يعمل في نفس المصنع الذي يعمل فيه المنفذ، وذلك على خلفية احتفاظه بوصية أودعها لديه منفذ العملية قبل ثلاثة أيام ولم يبلغ عنها، على حد زعم الاحتلال.

وشن جيش الاحتلال فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد راسم أحمد بعد مداهمة منزله في بلدة عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال عدداً من بلدات وقرى في محافظة جنين، واعتقلت المواطنين أسامة أحمد سلاطنة، وسمير النوري من بلدة جبع جنوب المدينة .

وفي مدينة الخليل اعتقلت جيش الاحتلال فجراً المواطن ممدوح إبراهيم أبو ربيع من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

كما اقتحم الاحتلال مخيم عايدة في مدينة بيت لحم واعاد اعتقال الأسيرة المحررة ياسمين أبو سرور ووالدتها فدوى أبو سرور بعد اقتحام منزلهم والعبث بمحتوياته.

وافادت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم خلال ساعات الليل بيوتا بلاستيكية في محيط مدينة طولكرم، كما أجرت عمليات بحث موسعة في قرى مدينة نابلس عن منفذ عملية "بركان" قرب سلفيت.