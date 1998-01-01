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مسؤل مصري ينفي تسليم أبو الغيط نتائج مباحثات وفد حماس بالقاهرة

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤل مصري ينفي تسليم أبو الغيط نتائج مباحثات وفد حماس بالقاهرة



غزة/سما/

 نفي مسؤل مصري رفيع المستوي أن تكون المخابرات المصرية قد سلمت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط نتائج المباحثات التي أجرتها في القاهرة مؤخرا مع وفد حركة حماس بشأن المصالحة الفلسطينية .

وقال المصدر ان ما ذكره سمير غطاس حول تغيير الدور المصري بشأن المصالحة الفلسطينية وإنه سيكون تحت مظلة جامعة الدول العربية غير صحيح جملة وتفصيلا وهو من وحي خياله ،والجهه التي تقف خلف أكاذيبه معروفة لدي مسؤلي الملف في جهاز المخابرات .

وأكد المصدر إن هذه الأكاذيب ومن يقف ورائها لن تثني مصر عن القيام بدورها الثابت بشأن اتمام عملية المصالحة وانهاء الانقسام ، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهه التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وحذر المسؤل المصري كل من تسول له نفسه بالتحدث بإسم المخابرات العامة في أمور لاتخصه ولا يعلم عنها شيئا ، وأن هذا الأمر من شأنه أن يعرضه للمسائلة القانونية .

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