جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدد الأسيرات بنقلهن من "هشارون" للضغط عليهن

الإثنين 08 أكتوبر 2018 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدد الأسيرات بنقلهن من "هشارون" للضغط عليهن



القدس/سما/

تعاني الأسيرات في سجن "هشارون" من أوضاع صعبة في ظل حالة التوتر الذي يشهده السجن منذ أكثر من شهر.

وقال مدير إعلام الأسرى ناهد فاخوري إن الإشكالية المتمثلة في استمرار الاحتلال بتشغيل الكاميرات في ساحة السجن، وهو ما ترفضه الأسيرات بشكلٍ كامل ويواصلن رفض ذلك.

وأوضح فاخوري أن الإدارة طرحت حلاً وقام الأسيرات برفضه مطلقاً وهو تشغيل الكاميرات في أوقات محددة، وإعادة وقفها في أوقات أخرى، مشيراً إلى أن الأسيرات ممتنعات حتى هذه اللحظة من الخروج لساحة السجن وهي خطوة تعتبرها إدارة السجن كبيرة.

وتابع: “عدد الأسيرات في سجن هشارون يبلغ 30 أسيراً وهن ممتنعات عن الخروج للفورة منذ أكثر من شهر تقريباً”، منوهاً أن الاحتلال هدد بنقل الأسيرات لسجن آخر كنوع من الضغط عليهن إذا واصل الأسيرات عدم الخروج للساحة الخارجية للسجن.

أخبار ذات صلة

لينا الجربوني

عميدة الأسيرات "لينا الجربوني" حُرّة بعد 15 عاما متواصلة في سجون الاحتلال

السنوار

المتحدث بلسان جيش الاحتلال يهدد السنوار: "الحبل سينقطع في وقت ما"

بينيت

بينت يهدد غزة: "إذا نفذت الجهاد الاسلامي عملية فالثمن سيكون باهظاً"

سرايا القدس - ارشيف

خان يونس: الآلاف يشيعون شهيدي "السرايا" .. و"الجهاد" يحمل الاحتلال تداعيات تصعيده*

محمد مرتجى

سلطات الاحتلال تقرر مواصلة اعتقال "محمد مرتجى " ممثل "تيكا" التركية بغزة

الرئيس عباس

أمناء سر "فتح" يحذرون: "حماس" تتساوق مع الاحتلال في التطاول على القيادة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب

نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة

شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"

﻿مصر تنتظر رد فتح وحماس على مقترحات المصالحة المعدّلة وترتب لجولة حوار جديدة

غزة: 3 آلاف مواطن بينهم جامعيون يتقدمون لوظيفة "عامل في مخبز"

وفاة طالب من غزة بحادث سير في روسيا

بسبب خاشقجي.. سجال حاد بين غادة عويس ومنتهى الرمحي

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني

منفذي عملية بركان

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

مسيرة

بالصور.. اصابات بالرصاص الحى جراء قمع الاحتلال المشاركين في فعاليات المسير البحري شمال القطاع

ارشيفية

جنرال إسرائيلي: الجيش لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات و من الصواب التحدث مع حماس