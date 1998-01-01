العالول: مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني

رام الله/سما/

استقبل نائب رئيس حركة فتح محمود العالول وعضو اللجنة المركزية مفوض المنظمات الأهلية دلال سلامة وفداً سويدياً يضم القنصل السياسي السويدي توماس بروندوين والمدير العام لأكاديمية فولك برنادوت سفي ايريك شودر وآنا ممثلة الاكاديمية في فلسطين في اجتماع خاص بتطورات الأوضاع السياسية وما يواجهه شعبنا الفلسطيني من إجراءات إحتلالية تستهدف مشروعنا الوطني، والموقف الفلسطيني مما يجري، حيث أعرب الوفد عن اهتمامه وقلقه حيال الأوضاع في فلسطين .

وفي حديثه اشاد العالول بموقف السويد الداعم للحقوق المشروعه لشعبنا والقضية الفلسطينية ومنه الاعتراف بدولة فلسطين، والدعم المُقدم لشعبنا ، والذي نأمل أن يستمر ويتضاعف في ظل ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات متمثلة أولاً باستمرار الاحتلال وسعيه لتدمير حل الدولتين، مؤكداً رفضنا القاطع لموقف الولايات المتحدة الذي لم يُبقي شيئاً للحديث عنه سواء موقفهم من القدس والاونروا واللاجئين والموقف الداعم للاستيطان، ووضعهم جانباً كل قضية سياسية لنا وتقديم أنفسهم كراعي لمشاريع إغاثية انسانية مجزءوه تخدم مشروعهم لما يُسمى بصفقة القرن.

وأكد العالول بأن الاحتلال إلى زوال بفعل إرادة شعبنا وصموده، وكافة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية لن تجد طريقاً لها على أرضنا أو بيننا رُغم كل محاولات الالتفاف والابتزاز والوساطة.

وأضاف العالول "أننا مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني لا غيره رُغم ما نشهده من تعنت ، وسيشهد المجلس المركزي القادم في السادس والعشرون من اكتوبر الحالي قرارات هامه في مجال تحديد العلاقات مع الاحتلال الذي لم يُبقي شيئاً للحديث عنه ولا يلتزم بمبدأ حل الدولتين ".