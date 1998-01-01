القدرة: استهداف الاحتلال للإسعاف البحري الأول يظهر حجم الإرهاب المنظم بحق الطواقم الطبية،

غزة/سما/

أكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، :"أن قوات الاحتلال استهدفت الاسعاف البحري الأول لوزارة الصحة في عرض البحر شمال بيت لاهيا، وكذلك سيارة إسعاف تابعة للهلال الاحمر الفلسطيني.

وأضاف القدرة على حسابه الخاص على موقع "فيس بوك"، أن ذلك يعتبر تهديد لحياة الطواقم الطبية بالأعيرة النارية المباشرة.

ونوه القدرة إلى أن ذلك يظهر حجم الإرهاب المنظم الذي تنتهجة قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية، التي تقدم رسالتها الانسانية وأسباب الحياة، في وجه محتل لا يتقن سوى لغة القتل.