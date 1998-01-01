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نتنياهو يتوعد بالقبض على منفذ عملية إطلاق النار في بركان

الإثنين 08 أكتوبر 2018 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتوعد بالقبض على منفذ عملية إطلاق النار في بركان



القدس/سما/

في اول ردٍ له على عملية قتل المستوطنين أمس  في منطقة "بركان" تعهد رئيس حكومة الاحتلال باعتقال منفذ العملية  و محاسبته.

وجاءت اقوال نتنياهو هذه خلال افتتاح موقع في هضبة الجولان المحتلة 
و قد اصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة الشاب أشرف نعالوة من قرية شويكة بزعم تنفيذ عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث، فيما اعتقلت شقيقته الدكتورة فيروز نعالوة المحاضرة بكلية الصيدلة في جامعة النجاح، بعد مداهمة منزلها في إسكان الجامعة في نابلس.
وتشن قوات الاحتلال عقب تنفيذ العملية، أمس الأحد، حملة تفتيش عن الشاب نعالوة، حيث تركزت الحملة في محافظة طولكرم، إذ تم محاصرة قرية شويكة وإجراء تفتيش في العديد من المنازل واستجواب قاطنيها ميدانيا، فيما أعتقل شقيق منفذ العملية.
إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، حملات الدهم والتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، واعتقلت 19 شابا بزعم ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، وجرى تحويلهم للأجهزة الأمنية للتحقيق.
وقال جيش الاحتلال في بيانه، إن جنوده يواصلون ومنذ أمس عمليات البحث عن منفذ عملية "بركان"، حيث تركزت عمليات التفتيش في قضاء طولكرم وقرية شويكة، خلالها تم تنفيذ العديد من الاعتقالات.

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