وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

القدس المحتلة / سما /

انتقد وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت السياسة الأمنية في مواجهة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة المنطلقة نحو الأراضي المحتلة من قطاع غزة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن بينت قوله:" أعتقد أننا بحاجة إلى إجراء تصحيح كبير وسريع للسياسة الأمنية الإسرائيلية لتعزيز الردع من التكتيكي إلى الاستراتيجي فعلى سبيل المثال في الأشهر الأخيرة تسلل عشرات الفلسطينيين من غزة إلى الداخل وذلك يعد خطر تسبب بتآكل الردع".

وأضاف بينت منتقدا سلوك "إسرائيل" ضد البالونات الحارقة:" لم نتعامل مع المشكلة عندما كانت صغيرة - الآن الآلاف من البالونات الحارقة تطير علينا, في النهاية سنفعل ما كان يجب أن نفعله منذ 6 أشهر".