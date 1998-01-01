القبض بدرنة الليبية على أحد أخطر قيادات الإرهاب في مصر

طرابلس / وكالات /

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري القبض على هشام عشماوي، أحد أخطر قيادات الجماعات الإرهابية في مصر، خلال عملية أمنية في مدينة درنة.

وعمل عشماوي واسمه الكامل هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم، ضابطا في قوات الصاعقة المصرية قبل أن يطرد من صفوف الجيش، وهو متورط في عدد من قضايا العنف والإرهاب.

ويبلغ هذا الضابط المصري السابق من العمر 36 عاما، ويعد أحد أخطر قيادات تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، فيما تفيد التقارير بأنه شكّل خلية إرهابية بعد استبعاده من الجيش المصري عام 2011 بسبب أفكاره المتطرفة، ضمت عددا من التكفيريين بينهم 4 ضباط شرطة مفصولين عن الخدمة.

ويتهم عشماوي بأنه شارك في محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق اللواء محمد إبراهيم عام 2013، ومشاركته كذلك في مذبحة كمين الفرافرة عام 2014، التي أودت بحياة 22 عسكريا مصريا، إضافة إلى مذبحة العريش الثالثة عام 2015 والتي أسفرت عن مقتل 29 عسكريا مصريا.