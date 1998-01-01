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وفاة الفنانة السورية "دينا هارون "

الإثنين 08 أكتوبر 2018 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنانة السورية "دينا هارون "



وكالات

توفيت الممثلة السورية دينا هارون، اليوم الإثنين، في مستشفى الأسد الجامعي في العاصمة دمشق، بعد معاناة مع مرض تضاربت الروايات بشأنه خلال الأيام الماضية.

وكانت دينا قد أجرت عملية جراحية تكللت بالنجاح، وخرجت بعدها من العناية المشددة، قبل أن تعود إليها مجددًا؛ بعد عجزها عن التنفس لإصابتها ببعض الإنتانات في رئتيها، وفق مصادر محلية.

وسبق أن نشرت شقيقتها الفنانة تولاي هارون، توضيحًا حول حقيقة مرض دينا، الذي دخلت على إثره العناية المشددة، موضحة أن دينا عانت من مشاكل تنفسية في صدرها ومشكلة في الأمعاء.

ولدى الفنانة دينا طفل بعمر الثلاث سنوات تقريبًا، وهي الفترة التي غابت فيها عن الدراما السورية، بعدما قدمت مجموعة أعمال، منها: أحلامنا المؤجلة و حديث المرايا وزمان الصمت وأشواك ناعمة وأسياد المال والهشيم والخط الأحمر والخبز الحرام وتعب المشوار، إضافة إلى أيام الدراسة، ليكون عملها الأخير عام 2014 مسلسل “الحب كله”.

#دينا هارون #وفاة

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