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مروحيات التحالف تنقل مسلحين "دواعش" من ريف دير الزور

الإثنين 08 أكتوبر 2018 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مروحيات التحالف تنقل مسلحين "دواعش" من ريف دير الزور



دمشق/وكالات/


قامت مروحيات تابعة لـ "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن في سوريا بنقل عدد من مسلحي تنظيم "داعش" من ريف دير الزور، حسبما أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية، اليوم .

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة، أن طائرات تابعة لـ "التحالف الدولي" نفذت، السبت، عملية إنزال جوي نقلت خلالها عددا من إرهابيي "داعش" من جنسيات مختلفة قرب بلدة الشعفة في الجيب الذي ينتشر فيه مسلحو التنظيم الإرهابي في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ونفذ التحالف الدولي، قبل عدة أيام، عملية إنزال جوي عند أطراف قرية المراشدة في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور، نقل خلالها إرهابيين من تنظيم "داعش" في المنطقة.

واتهمت السلطات السورية مرارا التحالف الدولي الذي تمثل محاربة "داعش" في سوريا والعراق هدفه المعلن، بنقل مسلحي التنظيم إلى أماكن آمنة، من أجل حمايتهم من نيران القوات الحكومية السورية. وتنفي قيادة التحالف تقارير إعلامية بهذا الشأن.

#داعش #التحالف

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