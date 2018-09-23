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هكذا تحدث خاشقجي عن سوريا وايران وموقف بلاده في آخر حوار تلفزيوني!

الإثنين 08 أكتوبر 2018 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا تحدث خاشقجي عن سوريا وايران وموقف بلاده في آخر حوار تلفزيوني!



اسطنبول / وكالات/

طرح الكاتب والصحفي السعودي جمال خاتشقجي في لقاء مع قناة تلفزيونية سورية "معارضة" وصفة وصفها بالوحيدة لإخراج الإيرانيين من سوريا.

وشدد خاشقجي على أن بلاده إذا أرادت أن تضمن خروج الإيرانيين من سوريا، فعليها أن تعود "وتؤيد  تماما الثورة السورية وأن تتحالف مع الأتراك في ذلك"، لافتا إلى أن الأتراك هم الحليف الوحيد الذي يتوافق مع السعودية في هذه المسألة.

وفي معرض حديثه عن هذه المسألة، انتقد خاشقجي موقف بلاده الراهن من "الإسلام السياسي" في سوريا وفي تركيا، واصفا ذلك بأنه "ارتباك بوصلة".

#خاشقجي #تركيا #سوريا #السعودية

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