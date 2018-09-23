هكذا تحدث خاشقجي عن سوريا وايران وموقف بلاده في آخر حوار تلفزيوني!

اسطنبول / وكالات/

طرح الكاتب والصحفي السعودي جمال خاتشقجي في لقاء مع قناة تلفزيونية سورية "معارضة" وصفة وصفها بالوحيدة لإخراج الإيرانيين من سوريا.

خاشقجي: يجب على #السعودية أن تعود لتأييدها للثورة السورية وتتحالف مع الأتراك.@JKhashoggi

لمشاهدة المقابلة كاملة https://t.co/OqXIQLQe8m pic.twitter.com/DSg8uX9nF7 — Noor Haddad (@Haddad_Noor) September 23, 2018

وشدد خاشقجي على أن بلاده إذا أرادت أن تضمن خروج الإيرانيين من سوريا، فعليها أن تعود "وتؤيد تماما الثورة السورية وأن تتحالف مع الأتراك في ذلك"، لافتا إلى أن الأتراك هم الحليف الوحيد الذي يتوافق مع السعودية في هذه المسألة.

وفي معرض حديثه عن هذه المسألة، انتقد خاشقجي موقف بلاده الراهن من "الإسلام السياسي" في سوريا وفي تركيا، واصفا ذلك بأنه "ارتباك بوصلة".