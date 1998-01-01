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مرة أخرى .. اختفاء كاني ويست من مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 08 أكتوبر 2018 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرة أخرى .. اختفاء كاني ويست من مواقع التواصل الاجتماعي



وكالات / سما /

اختفى المغني الأمريكي كاني ويست، من شبكات التواصل الاجتماعي،وذلك في أعقاب سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل.

وبدا أن ويست، زوج النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، حذف حسابيه بموقعي تويتر وانستغرام، مساء السبت.

وتعرض ويست لانتقادات مؤخرا، وذلك بعد مطالبته بإلغاء التعديل رقم 13 للدستور الأمريكي، الذي أنهى الرق والعبودية في الولايات المتحدة، وهو التصريح الذي أدلى بتوضيحات بشأنه لاحقا.

فقد قال إنه كان يقصد "تعديل" المادة وليس الإلغاء.

كما أثار مغني الراب الجدل منذ أسابيع أثناء مشاركته في برنامج "ساترداي نايت لايف" الكوميدي.

فقد ارتدى قبعة حمراء مكتوب عليها شعار ترامب الانتخابي "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وتحدث على ما يبدو للجمهور - أثناء توقف البث - عن دعمه لترامب.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صورها أفراد من جمهور البرنامج لويست يتحدث فيها عن دعم ترامب، ووعده بالترشح لانتخابات الرئاسة 2020، والحاجة "لحوار بدلا من الانتقاد".

وقال "كثيرا ما أتحدث لشخص أبيض ويقول لي (كيف تُعجب بترامب؟ إنه عنصري)". وأضاف "لو كنت أكترث بالعنصرية لتركت الولايات المتحدة منذ زمن طويل".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يلغي فيها المغني الأمريكي حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي. فقد أغلق حسابه بموقع تويتر لمدة عام قبل أن يعيده مرة أخرى في أبريل/ نيسان الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، غير اسمه بحسابه بموقع تويتر إلى "Ye"، وطلب من متابعيه الإشارة إليه بهذا الاسم.

كما سعى لاستخدام تويتر في محاولة لأن يكون وسيط سلام بين لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير كولين كابرنيك وترامب.

وكان كولين كابرنيك أول لاعب يجثو على ركبتيه (ينحني) أثناء عزف السلام الأمريكي في مباراة رسمية في عام 2016، وذلك في بداية حملة ضد الظلم العنصري في الولايات المتحدة.

ووجه ترامب انتقادات حادة إلى كابرنيك، الذي فاز بجائزة من منظمة العفو الدولية وأصبح نجم حملة دعاية جديدة لشركة نايكي للملابس الرياضية.

#كاني ويست #مواقع التواصل

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