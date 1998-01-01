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شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"

الإثنين 08 أكتوبر 2018 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"



بيروت /سما/

عادت الإعلامية والنائبة اللبنانية ​بولا يعقوبيان​ في لقاء مباشر على قناة "الجديد" اللبنانية الأحد، إلى تسليط الضوء على موضوع احتجاز رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في ​السعودية​.

وقالت يعقوبيان "إن كل شيء كان مدبرا بطريقة لا تشعر بأن هناك أمرا ما".

وأفادت: "وُجّهت إهانات إلى الرئيس الحريري في السعودية وربما مسائل أخرى لا أعرفها.. ومن دون دليل أو مستند أقول "نعم كان محتجزا".

وأضافت يعقوبيان: "يبدو أنه بالفعل وُجّهت إليه إهانات، لكنني لا أعلم ما مداها.. سمعنا عن مسائل أخرى أيضا، لكن لا أعلم كم كانت دقيقة".

وتابعت: "كان واضحا أن الحريري كان متعبا ومضغوطا وكان واضحا من المقابلة أنه لم يكن يريد الاستقالة، كما أن كلامه عن حزب الله وايران في بيان الاستقالة كان مختلفا كليا عن المقابلة.. كان واضحا أن شيئا ما خارجا عن إرادته يحصل".

وصرحت يعقوبيان، في الحديث التلفزيوني، "أتمنى أن يكون الصحفي ​جمال خاشقجي​ معتقلا وليس مقتولا.. وإذا تأكد هذا الأمر فإنني أقول للحريري الحمد لله على السلامة".

ولفتت النائبة اللبنانية إلى أنها تقدر مساعدة السعودية إلى لبنان وتقدر آلاف اللبنانيين الذين يدعمون وطنهم، مؤكدة أن هذا لا يعني أنه في مسائل الحق لا يمكن لك ألا أن تكون إلى جانبه خاصة في السياسة​.

وكانت الإعلامية والبرلمانية اللبنانية بولا يعقوبيان، قد نفت في شهر مايو 2018 علمها بالوقائع التي ذكرها رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، عن تحفظ السعودية على رئيس حكومة لبنان سعد الحريري بالرياض الخريف الماضي.

وغرّدت النائبة يعقوبيان عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين قائلة: "كل كلمة قلتها بعد اللقاء مع سعد الحريري كانت صادقة وتعبر عن حقيقة ما شاهدت. ‏كان حرا في منزله عندما وصلت بعد أكثر من أسبوع على الاستقالة وكان معه مرافقوه الذين ذكرت أسماءهم.
وتابعت: "افتخر بكل ما قمت فيه خلال اللقاء وبعده إعلاميا وأخلاقيا وإنسانيا. تابعوني قريبا جدا للتاريخ وللحقيقة".

#بولا يعقوبيان #الحريري #الخاشقجي

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