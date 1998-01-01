الفيشاوي للصحفين : حفرفر على روحي

وكالات / سما /

تعرض الممثل المصري، فاروق الفيشاوي، لموقف محرج، أثناء حضوره فعاليات الدورة الـ 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، فيديو للفيشاوي وهو يحاول تفادي الصحفيين الذين حاوطوه من كل جانب للإجابة على أسئلتهم، بسبب رغبته الملحة في الذهاب إلى المرحاض من أجل قضاء حاجته.

وأمام إصرار الصحفيين على إيقاف فاروق الفيشاوي، أكد لأحدهم وبتعبير مصري شعبي، بأنه سيتبول على نفسه، في حال عدم ذهابه للمرحاض، وهو الرد الذي أثار ضحك المتواجدين.

وراج اسم فاروق الفيشاوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي، بعدما صدم محبيه، بإصابته بمرض السرطان.

وكشف الفيشاوي خلال ندوة تكريمه في المهرجان، عن وصيته لابنه الممثل أحمد الفيشاوي.