فيديو.. لوحة شهيرة تدمر نفسها بعد بيعها بمليون جنيه إسترليني

وكالات / سما /

أدى فنان الغرافيتي الشهير "بانكسي" أحد المقالب الأكثر جرأة له، خلال مزاد "سوذبي" في لندن، حيث دمرت لوحته نفسها بنفسها، بعد بيعها بأكثر من مليون جنيه إسترليني.

وقدرت اللوحة "فتاة مع البالون" بثلاث مائة ألف جنيه إسترليني عند بدء المزاد يوم الجمعة مساء 5 أكتوبر/تشرين الأول، وبيعت في النهاية بمقدار مليون و42 ألف جنيه إسترليني، بحسب ما نقلته "فينانشال تايمز".

وبعد فترة قصيرة من بيع اللوحة، تم تقطيع اللوحة بوساطة آلية كانت مخبأة على ما يبدو داخل قاعدة الإطار، فظهرت اللوحة من الأسفل على شكل شرائط.

وقال مدير المزاد: لم نتطرأ لمثل هذا الأمر من قبل، ولا نعلم بعد ماذا سنفعل.

وعلق الرسام بانكسي على تدمير اللوحة: وها هي ترحل، ترحل…قد رحلت.

ويعتبر بانكسي، الفن التشكيلي ملتزما بقضايا الإنسان، وحقه المشروع في الحرية والمساواة، وهو ملتزم كذلك بالدفاع عن المستضعفين من أطفال ونساء وشعوب الأرض، وكذا بقضايا البيئة وأطراف الأرض عامة.

وقام الفنان التشكيلي من خلال أعماله ومشاركاتها في عدد كبير من المعارض التي نظمت في عدة دول عربية وغربية بطرح قضايا ومشاكل اجتماعية، باستخدام الرموز القطرية والتي كان أبرزها دور المرأة في المجتمع، وجدارية مبنى مطافي بمناسبة مرور 100 يوم على الحصار والتي عكست قوة الشعب ووقوفهم جنبا لجنب خلال الفترة الصعبة، بالإضافة إلى معرض فني في ليفربول ومعرض الأيام الثقافية في قيرغستان وغيرهم.

وحول طريقة اختياره لأعماله ولوحاته، أكد الفنان بأن معظم أعماله تكون متزامنة مع أحداث معينة، مشيرا إلى أن المواضيع السياسية والاجتماعية أكثر ما تستهويه والمنطقة العربية هي منطقة ساخنة ويجري فيها أحداث كثيرة.