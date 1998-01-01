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إليك طرق تحسّنين علاقتك الزوجية المتوترة

الإثنين 08 أكتوبر 2018 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إليك طرق تحسّنين علاقتك الزوجية المتوترة



وكالات / سما /

في بعض الأحيان  نعانى من المشاكل التي تؤدي إلى توتر العلاقة الزوجية نتيجة التراكمات والأخطاء التي ترتكبينها من دون إدراك خطورة هذا الوضع. لذا نقدّم لك بعض النصائح التي تساعد على تحسين هذا التوتر بين الطرفين. 

نسيان الماضي

من الخطوات التي تساعد على تحسين العلاقة الزوجية المتوترة هي نسيان الماضي وعدم تذكّر المشاكل والأحداث التي كانت تحدث، لأنك بهذه الخطوة لن تستطيعي التقدّم نحو المستقبل. ركّزي على الفترة الحالية وقومي بالتخطيط لبعض التصرفات التي تعمل على تحسين حياتك الزوجية.

تقبّلي صفات الشريك

من السهل أن تفكّري بصفات الزوج المثالي الذي ترغبين فيه، ولكن من غير المنطقي أن تضعي زوجك في هذه الخانة. المطلوب تعلّم قبوله كاملًا بمساوئه ومحاسنه لتنقذي العلاقة الزوجية المتوترة.

تجنّبي اللوم 

في العلاقات الزوجية السليمة، كل شريك يتحمل مسؤولية أفكاره وكلماته، لذلك بدلًا من إلقاء اللوم على بعضكما البعض، استبدلا هذه المشاعر السلبية بأخرى إيجابية، وتعلّما الاعتراف بالأخطاء من دون قلق أو ملامة.

تعلّمي تغيير نفسك

من الأسباب التي تقضي على الزواج انتظار كل طرف من الآخر تحسين العلاقة أو جعلها متجددة. فبدلًا من انتظار شريكك، قومي بتغيير نفسك واخلقي جواً حيوياً داخل المنزل لتحسين العلاقة الزوجية المتوترة.

تشاركي مشاعرك مع الشريك

التحدث عن مشاعرك سواء السلبية أو الإيجابية هي خطوة مهمة في تحسين علاقتكما الزوجية، بهذه الطريقة ستعترفان بالأحاسيس الجيدة التي ما زالت بينكما، والتعبير عنها يجدّد العلاقة ويزيل التوتر تدريجياً.

#العلاقة

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