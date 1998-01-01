الاعتداء على امرأة بكفر كنا: الخلفية مجهولة واحتجاج ضد العنف

عرب 48

بادرت مجموعة نسائية في قرية كفر كنا إلى تنظيم وقفة احتجاجية رفعت خلالها شعارات منددة بالعنف، كما ردد المشاركون والمشاركات هتافات داعية إلى التسامح والألفة، مساء أمس الأحد.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن الرفض والاستنكار للاعتداء على امرأة في القرية صباح يوم السبت الماضي.

ورفع المتظاهرون والمتظاهرات شعارات "بكل قوتي أستنكر العنف" و"نستنكر الاعتداء الغاشم على النساء" و"ليس منا من يمارس العنف" و"نطالب بإنزال أشد العقوبة بالمنحلين خلقيا" و"النساء هن المجتمع والاعتداء عليهن جريمة كبرى" وغيرها من الشعارات.

وكان ثلاثة ملثمين قد اعتدوا على امرأة (50 عاما) من كفر كنا، بضربها بأداة صلبة على رأسها يوم السبت الماضي. وأظهر شريط فيديو مصور 3 شبان في العشرينيات من أعمارهم غطوا وجوههم، وقاموا بالتوجه نحو المرأة وضربها على رأسها عند خروجها من سيارتها، وحاولوا الاعتداء على زوجها الذي كان متواجدا داخل السيارة بعد أن حطموا زجاجها وفروا هاربين من المكان. وجرى نقل المرأة المصابة إلى مستشفى "بوريا" لتلقي العلاج، فيما اعتقلت الشرطة مشتبهين من سكان كفر كنا، وسلم شخص ثالث نفسه للشرطة حيث جرى اعتقاله، ولم تتضح بعد خلفية الاعتداء.

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