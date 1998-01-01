جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

النجار يستقيل من تدريب الصداقة

الإثنين 08 أكتوبر 2018 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النجار يستقيل من تدريب الصداقة



غزة / سما /

أعلن حسام النجار المدير الفني للصداقة, استقالته من تدريب الفريق, عقب الخسارة القاسية أمام شباب جباليا (0-3), ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الممتازة.

وأبلغ النجار مجلس إدارة نادي الصداقة برحيله عن منصبه, متمنيا التوفيق للفريق خلال الجولات المقبلة.

ويعدّ مدرب الصداقة ثالث الراحلين عن الممتازة, بعد إحميدان بربخ الذي استقال من تدريب خدمات خانيونس, وغسان البلعاوي من اتحاد الشجاعية.

وكان النجار قد استقال من تدريب الفريق الأسبوع الماضي عقب الخسارة أمام بيت حانون الأهلي (0-1), إلا أن ادارة النادي رفضتها, وجددت ثقتها بها.

يشار إلى أن الصداقة حصد 5 نقاط برفقة النجار, ما جعله يحتل المركز التاسع مؤقتا في جدول ترتيب الممتازة.

#حسام النجار #نادي الصداقة

أخبار ذات صلة

thumb

عبد العال يستقيل من تدريب خدمات البريج

السويركي يستقيل من تدريب اتحاد خانيونس

860x484 (2)

خليفة الخطيب يستقيل من تدريب مركز طولكرم

هاشم يقدم استقالته عن تدريب الصداقة

النجار: الصداقة خسر نقطتين أمام الشاطئ!

القواسمي يستقيل من حركة فتح

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب

نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة

شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"

﻿مصر تنتظر رد فتح وحماس على مقترحات المصالحة المعدّلة وترتب لجولة حوار جديدة

غزة: 3 آلاف مواطن بينهم جامعيون يتقدمون لوظيفة "عامل في مخبز"

وفاة طالب من غزة بحادث سير في روسيا

بسبب خاشقجي.. سجال حاد بين غادة عويس ومنتهى الرمحي

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني

منفذي عملية بركان

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

مسيرة

بالصور.. اصابات بالرصاص الحى جراء قمع الاحتلال المشاركين في فعاليات المسير البحري شمال القطاع

ارشيفية

جنرال إسرائيلي: الجيش لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات و من الصواب التحدث مع حماس