النجار يستقيل من تدريب الصداقة

غزة / سما /

أعلن حسام النجار المدير الفني للصداقة, استقالته من تدريب الفريق, عقب الخسارة القاسية أمام شباب جباليا (0-3), ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الممتازة.

وأبلغ النجار مجلس إدارة نادي الصداقة برحيله عن منصبه, متمنيا التوفيق للفريق خلال الجولات المقبلة.

ويعدّ مدرب الصداقة ثالث الراحلين عن الممتازة, بعد إحميدان بربخ الذي استقال من تدريب خدمات خانيونس, وغسان البلعاوي من اتحاد الشجاعية.

وكان النجار قد استقال من تدريب الفريق الأسبوع الماضي عقب الخسارة أمام بيت حانون الأهلي (0-1), إلا أن ادارة النادي رفضتها, وجددت ثقتها بها.

يشار إلى أن الصداقة حصد 5 نقاط برفقة النجار, ما جعله يحتل المركز التاسع مؤقتا في جدول ترتيب الممتازة.