جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مبابي ونيمار .. أفضل ثنائي في أوروبا بدون منازع

الإثنين 08 أكتوبر 2018 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي ونيمار .. أفضل ثنائي في أوروبا بدون منازع



وكالات / سما /

واصل كيليان مبابي ونيمار مهاجمي باريس سان جيرمان تألقهما الملفت في الموسم الحالي نظراً لعدد الأهداف الكبير اللذان وصلا إليه بعد انقضاء 9 جولات على الدوري الفرنسي وجولتين على مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق باريس سان جيرمان فوزاً ساحقاً على ليون بخماسية نظيفة يوم أمس ضمن إطار الجولة التاسعة، وافتتح نيمار باب التسجيل من علامة الجزاء، ثم أحرز مبابي أربعة أهداف متتالية في ظرف 13 دقيقة فقط.

ويتربع كلا النجمين على صدارة الهدافين في الدوري الفرنسي برصيد ثمانية أهداف لكل منهما، ووصل مبابي لهذا الرقم بعد خوضه 405 دقائق فقط، بمعدل هدف كل 50 دقيقة، بينما حقق نيمار أهدافه الثمانية خلال 712 دقيقة، بمعدل هدف كل 89 دقيقة.

ويملك هذا الثنائي 27 هدف في الموسم الحالي بمختلف البطولات، ليؤكدان أنهما الثنائي الأفضل في أوروبا بدون منازع، حيث لم ينجح أي ثنائي آخر في تسجيل أكثر من 15 هدف حتى الآن.

وأحرز نيمار 13 هدف في جميع المسابقات هذا الموسم، بـ8 أهداف في الدوري، وثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدفين في كأس فرنسا، بينما يملك مبابي 14 هدف، موزعين بـ8 اهداف في الليجا ون، وههدفين في دوري أبطال أوروبا، وأربعة أهداف في الكأس.

#نيمار #كيليان مبابي

أخبار ذات صلة

مبابي

رسمياً .. مبابي يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في أوروبا

مبابي

مبابي ونيمار يقودان تشكيلة الأسبوع في الدوري الفرنسي

نيمال

نيمار الأفضل في دوري الأبطال هذا الموسم بدون منازع

أفضل 17 لاعباً بالعالم بعد ميسي ورونالدو ونيمار!

مجلة "وورلد سوكر" تمنح ميسي لقب أفضل لاعب فى العالم ورونالدو ثانيا ونيمار ثالثا

برشلونة أفضل متصدر في أوروبا هذا الموسم

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب

نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة

شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"

﻿مصر تنتظر رد فتح وحماس على مقترحات المصالحة المعدّلة وترتب لجولة حوار جديدة

غزة: 3 آلاف مواطن بينهم جامعيون يتقدمون لوظيفة "عامل في مخبز"

وفاة طالب من غزة بحادث سير في روسيا

بسبب خاشقجي.. سجال حاد بين غادة عويس ومنتهى الرمحي

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني

منفذي عملية بركان

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

مسيرة

بالصور.. اصابات بالرصاص الحى جراء قمع الاحتلال المشاركين في فعاليات المسير البحري شمال القطاع

ارشيفية

جنرال إسرائيلي: الجيش لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات و من الصواب التحدث مع حماس