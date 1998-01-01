مبابي ونيمار .. أفضل ثنائي في أوروبا بدون منازع

وكالات / سما /

واصل كيليان مبابي ونيمار مهاجمي باريس سان جيرمان تألقهما الملفت في الموسم الحالي نظراً لعدد الأهداف الكبير اللذان وصلا إليه بعد انقضاء 9 جولات على الدوري الفرنسي وجولتين على مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق باريس سان جيرمان فوزاً ساحقاً على ليون بخماسية نظيفة يوم أمس ضمن إطار الجولة التاسعة، وافتتح نيمار باب التسجيل من علامة الجزاء، ثم أحرز مبابي أربعة أهداف متتالية في ظرف 13 دقيقة فقط.

ويتربع كلا النجمين على صدارة الهدافين في الدوري الفرنسي برصيد ثمانية أهداف لكل منهما، ووصل مبابي لهذا الرقم بعد خوضه 405 دقائق فقط، بمعدل هدف كل 50 دقيقة، بينما حقق نيمار أهدافه الثمانية خلال 712 دقيقة، بمعدل هدف كل 89 دقيقة.

ويملك هذا الثنائي 27 هدف في الموسم الحالي بمختلف البطولات، ليؤكدان أنهما الثنائي الأفضل في أوروبا بدون منازع، حيث لم ينجح أي ثنائي آخر في تسجيل أكثر من 15 هدف حتى الآن.

وأحرز نيمار 13 هدف في جميع المسابقات هذا الموسم، بـ8 أهداف في الدوري، وثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدفين في كأس فرنسا، بينما يملك مبابي 14 هدف، موزعين بـ8 اهداف في الليجا ون، وههدفين في دوري أبطال أوروبا، وأربعة أهداف في الكأس.