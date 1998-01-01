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تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب

الإثنين 08 أكتوبر 2018 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "واللا العبري"، تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي وقعت صباحًا أمس في المنطقة الصناعية “بركان” داخل تجمع استيطاني قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وقال الموقع العبري، إن منفذ العملية "أشرف نعالوة" حضر الساعة السابعة صباحًا إلى العمل، وبعدها بعدة دقائق ذهب إلى مخزن قريب وطلب من أحد العمال قيودًا بلاستيكية، وبما أنه يعمل كهربائيًا داخل المصنع فلم يثر ذلك شبهات حوله وبعدها.

وأشار الموقع إلى أن المنفذ صعد إلى الطابق الثاني من مبنى مصنع "ألون" وأطلق النار صوب موظفة ثم تعارك معها وبعدها قام بتقييدها ثم قتلها.

وذكر أنه وبتلك اللحظة حاول موظف الاقتراب من المكان فأطلق عليه صلية من سلاحه من نوع “كارلو غوستاف” محلي الصنع فأرداه قتيلًا، بينما أطلق النار باتجاه موظفة ثالثة وأصيبت بجراح خطرة.

وبين الموقع أن المعلومات الواردة أن "نعالوة" مكث في المبنى حوالي 10 دقائق منذ لحظة تنفيذ عمليته فيما ساهم صوت الآلات المرتفع بعدم سماع عمال وموظفي المصنع لصوت إطلاق النار.

وأشار إلى أنه تبين أن خللًا ما حصل معه في السلاح فقرر الانسحاب راجلًا إلى الحقول القريبة.

ونقل عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أن “المنفذ لم يكن من ذوي السوابق الأمنية وكان يحمل تصريح عمل ساري المفعول إلا أنه تغيب عن العمل في الفترة الأخيرة لأسباب عائلية.

وقال الموقع إنه يسود اعتقاد لدى الأمن الإسرائيلي بأن نعالوة خطط للقيام باحتجاز رهائن في المصنع قبل أن تفشل خطته بعد تعطل سلاحه.

وكانت مصادر طبية إسرائيلية أعلنت عن مقتل مستوطنَيْن وإصابة ثالث بجراح خطيرة بإطلاق نار داخل المنطقة الصناعية (بركان) في مستوطنة "أرئيل" قرب سلفيت، بينما انسحب منفذها من المكان.

#عملية #بركان #الضفة

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