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هازارد يقود التشكيلة المثالية للجولة 8 من الدوري الإنجليزي

الإثنين 08 أكتوبر 2018 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هازارد يقود التشكيلة المثالية للجولة 8 من الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

نشرت شبكة هو سكورد العالمية التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي لعبت على مدار الأيام الثلاث الماضية وشهدت متعة كبيرة كما اعتدنا دوماً.

وشهدت التشكيلة تواجد النجم البلجيكي إدين هازارد بعد قيادة تشيلسي للفوز على ساوثامبتون بثلاثية نظيفة بتسجيله هدف وصناعة آخر، ليواصل تألقه الملفت هذا الموسم تحت قيادة المدرب المميز ماوريسيو ساري.

كما حجز ألكسندر لاكازيت مقعداً في تشكيلة هذا الأسبوع بفضل الأداء المميز الذي قدمه أمام فولهام ومساهمته في الفوز العريض بخماسية مقابل هدف يتيم، حيث أحرز أول هدفين للجانرز واللذان سهلا مهمة الفريق في حصد النقاط الثلاث.

ولم تشهد التشكيلة تواجد أي لاعب من مانشستر يونايتد رغم الفوز الثمين على نيوكاسل يونايتد، والأمر نفسه ينطبق على ليفربول ومانشستر سيتي اللذان تعادلا سلبياً في مباراة لم ترتقي لمستوى الطموحات.

ونستعرض لكم التشكيلة المثالية كما جاءت:-

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنهام)

خط الدفاع: تريبر (توتنهام) .. ناثان أكي (بورنموث) .. شيندلر (هيدرسفيلد) .. لوكاس ديني (إيفرتون)

خط الوسط : كايال (برايتون) .. سيجوردسون (إيفرتون) .. دوهيرتي (ولفرهامبتون) .. إدين هازارد (تشيلسي)

خط الهجوم: جوشكا كينج (بورنموث) .. ألكسندر لاكازيت (آرسنال)

#هازارد #الدوري الإنجليزي

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