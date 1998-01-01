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برشلونة يواصل الترنح في الليجا ويتعادل مع فالنسيا

الإثنين 08 أكتوبر 2018 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يواصل الترنح في الليجا ويتعادل مع فالنسيا



وكالات / سما /

واصل فريق نادي برشلونة الترنح وخسر نقطتين جديدتين في مشوارالدوري الإسباني بعد التعادل مع فالنسيا على ملعب مستايا لحساب الجولة 8.

 

وكان الخفافيش قد صعقوا الفريق الكتلوني بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق المدافع الأرجنتيني جاراي مستغلًا هفوة دفاعية قاتلة من جيرارد بيكيه قلب الدفاع الإسباني الدولي، وتصعبت الأمور كثيرًا على زملاء سيرجيو بوسكيتس في العودة في النتيجة بعد ذلك نتيجة الكتلة الدفاعية التي اتبعها المدرب مارسيلينو في خطي الوسط والدفاع أمام عناصر البلوجرانا.

إلا أن البرغوث الأرجنتيني لعب دور المنقذ كما هو معتاد وتمكن من تسجيل هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 23 من تسديدة ممتازة بعد لعبة واحد إثنين مع المهاجم الأوروجوياني الدولي لويس سواريز.

وبحث البرسا عن وضع حد لنزيف النقاط في لا ليجا بعدما خسر 7 من أصل آخر 9 نقاط في الليجا بعد التعادل مع جيرونا وأتلتيك بيلباو على ملعب كامب نو والسقوط في ملعب ليجانيس بالخسارة بهدف مقابل إثنين، إلا أن فقر الحلول التكتيكية لدى اللاعبين والمدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي أدى إلى عدم ترجمة السيطرة الميدانية الكاسحة لفريق البرسا إلى انتصار وحصد للنقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، قفز برشلونة إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وهو نفس رصيد أتلتيكو مدريد الذي يتفوق عليه البلوجرانا فقط بفارق الأهداف، ويبقى إشبيلية في الصدارة منفردًا برصيد 16 نقطة.

#برشلونة #فالنسيا #الليجا

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