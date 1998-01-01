إسرائيل تخطط لبناء أكبر محطة تحلية مياه في العالم

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، يوم الأحد، أنها تلقت عروضا من سبع مجموعات، بينها محلية وأجنبية، لبناء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المناقصة التي لا تزال في مرحلة مبكرة، تتضمن محطة جديدة لتحلية مياه البحر المتوسط في منطقة سوريك بوسط إسرائيل. وهناك محطة تحلية مياه أخرى تعمل بالفعل في الموقع.

وأضاف البيان أن العروض تقدمت بها IDE Technologies وGES Hutchinson الإسرائيلية، وPMEC الصينية، وSUEZ الفرنسية، وتحالف يضم أكسيونا الإسبانية وألايد الإسرائيلية، فضلا عن تحالف آخر بين Aqualia الإسبانية وWPI الإسرائيلية.

وعندما تدخل المحطة الجديدة حيز التشغيل، ستكون محطات تحلية المياه الإسرائيلية قادرة على إنتاج نحو 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، ما يعادل 85 في المئة من إجمالي كميات المياه التي تستهلكها الأسر والبلديات في إسرائيل.

المصدر: رويترز