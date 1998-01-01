دليل قوي يدين رونالدو في قضية الاغتصاب المزعومة

وكالات / سما /

واصلت مجلة “دير شبيجل” الألمانية نشر تفاصيل مهمة بشأن القضية المتورط بهاكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس والمتهم بها باغتصاب فتاة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا في عام 2009.

ويستعد محامي مايورغا لرفع قضية جنائية على كريستيانو رونالدو لاغاتتصاب موكلته قبل 9 أعوام في مدينة لاس فيجاس، ووعد بأن يقدم أدلة إدانته في المحكمة، وجاء الرد سريعاً من الدون ووكيل أعماله ونادي يوفنتوس بالنفي القاطع لهذه التهمة.

ونشرت مجلة دير شبيجل وثيقة توضح أن رونالدو قام بمنح كاثرين مايورغا مبلغ مالي قدره 325 ألف يورو مقابل الكتمان عن الجريمة التي ارتكبها في حقها، وتشهد الوثيقة توقيع كلا الطرفين.

كما تضمنت الوثيقة التي هزت الصحافة الأوروبية صباح اليوم اعتذار رونالدو عن ممارسة الجنس الشرجي السريع والعنيف، وهو ما يؤكد أن العملية كانت اغتصاب وليست بالتراضي.

ولم نشهد أي رد من رونالدو أو ممثليه على هذه الوثيقة التي تجعله موقفه سيئاً جداً بالقضية في حال ثبت صحتها وعدم تزويرها، ومن المتوقع أن تنتشر تفاصيل جديدة في الساعات القادمة سواء من طرف النجم البرتغالي أو من جانب الفتاة ومحاميها المسؤول عن التصريحات الصحفية بشأن القضية.