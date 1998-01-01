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ماذا قال خاشقجي لنجله صلاح في الاتصال الاخير؟

الإثنين 08 أكتوبر 2018 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال خاشقجي لنجله صلاح في الاتصال الاخير؟



الرياض /وكالات/

تحدث صلاح جمال خاشقجي الابن الأكبر للصحفي السعودي جمال خاشقجي عن قضية اختفاء والده قبل أيام في تركيا.

وكشف نجل خاشقجي عن تفاصيل آخر اتصال بينه وبين والده، في تصريحات صحفية لقناة "العربية" أمس الأحد، مشيرا إلى أنه جرى خلال وجوده في واشنطن.

وقال: "لم تكن لدي فكرة عن وجوده في تركيا ورحلته الأخيرة".

وأضاف: "هو مواطن سعودي مفقود، ونحن على تعاون مع السلطات السعودية، التي تتعاون معنا بشكل جيد، للكشف عن ملابسات الأمر، نعتبر أنها قضية شخصية وبعيدة كل البعد عن الإطار السياسي ونحن نحتاج إلى معلومات ذات مصداقية".

وأكد صلاح خاشقجي أن جميع أفراد أسرته تدعم التحقيقات الرسمية السعودية وهي فقط التي "ستوصلنا إلى نتائج إيجابية وكشف الحقيقة".

وعمل خاشقجي في صحف حكومية سعودية، ثم مستشارا لمدير المخابرات السعودية السابق، وغادر البلاد العام الماضي، قائلا إنه يخشى على نفسه بسبب موقفه المعارض للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وانتقاده لملاحقة المعارضين في البلاد.

ودخل يوم الثلاثاء الماضي إلى قنصلية السعودية في إسطنبول بهدف استخراج وثيقة. ويدعي الجانب السعودي أنه خرج بعد فترة قصيرة من دخوله القنصلية، لكن خطيبته التركية تقول إنها انتظرته طوال اليوم، أمام القنصلية السعودية ولم يخرج.

#خاشثجي #السعودية #صلاح

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