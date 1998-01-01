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كندا قلقة على مصير الصحفي السعودي خاشقجي

الإثنين 08 أكتوبر 2018 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كندا قلقة على مصير الصحفي السعودي خاشقجي



اتاوام وكالات/

أعربت كندا عن قلقها من التقارير التي تفيد بأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد قتل في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، بعد اختفائه يوم الثلاثاء الماضي.

وقال آدم أوستن المتحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، أمس الأحد: "نحن على علم بهذه التقارير ونشعر بالقلق".

وأضاف: "المسؤولون الكنديون يسعون بنشاط للحصول على مزيد من المعلومات".

واختفى خاشقجي يوم الثلاثاء الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول للحصول على أوراق لازمة للزواج من فتاة تركية.

وقطعت السعودية علاقاتها بكندا ردا على انتقاد أوتاوا السلطات السعودية بسبب اعتقال نشطاء حقوق الإنسان،  وطردت السفير الكندي واستدعت مبعوثها الخاص إلى أوتاوا وألغت التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

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