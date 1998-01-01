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شاهد.. وفاة كوميدي سعودي معروف

الإثنين 08 أكتوبر 2018 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. وفاة كوميدي سعودي معروف



الرياض /وكالات/

توفي الممثل الكوميدي السعودي الشاب محمد بن رافعة، أمس الأحد، بحادث سير في مدينة حائل شمالي المملكة السعودية.

وتصدر وسم "محمد بن رافعة" قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة، ونعى المغردون من خلاله الشاب الراحل معربين عن صدمتهم من خبر وفاته المفاجئ.

وتداول نشطاء صورا وفيديوهات اللحظات الأخيرة للراحل، حيث بدا في قمة السعادة قبل الحادث الذي حصل له وما زالت تفاصيله مجهولة.

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