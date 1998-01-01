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نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة

الإثنين 08 أكتوبر 2018 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر وزراء الحكومة من خيار شنّ حملة عسكرية على قطاع غزة إذا ما لم تتحسن الأوضاع الإنسانية في القطاع وذلك بسبب الضغوطات التي يمارسها الرئيس محمود عباس على مصر لمنع التوصل لأي اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل بشأن تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس.

و ذكرت القناة  العبرية أن  نتنياهو أبلغ وزراء الكابينت بأن إسرائيل تستعد لعملية عسكرية في قطاع غزة.

وبحسب القناة الثانية قال نتنياهو لوزراء الكابينت "إنه في حال تفاقمت الأزمات الإنسانية والإقتصادية بقطاع غزة فمن المتوقع حدوث تصعيد عسكري بالجنوب". وأضاف: "نحن نستعد لعملية عسكرية بالقطاع وهذه ليست مجرد كلمات فارغة".

وتابع نتنياهو: "إذا تم تقليص الأزمات الاقتصادية والإنسانية بغزة وخفت الاحتجاجات  فهذا جيد ومطلوب ولكنني متأكد أن ذلك لن يحدث وبناءا عليه فنحن نستعد لعملية عسكرية في غزة".

كما وكشفت القناة الثانية عن ان الرئيس عباس قد أبلغ شركات الطاقة الإسرائيلية التي تزود الوقود والكهرباء للأراضي الفلسطينية بان "عليها الاختيار إما تحويل الوقود والكهرباء لقطاع غزة وإما للضفة الغربية". 

#نتنياهو #غزة #حرب

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