هنيقبي يحرض : لماذا لم ينتفض الفلسطينيين على عباس حتى الان

القدس المحتلة / سما /

تطرق وزير التعاون الإقليمي تساحي هنيقبي إلى التوتر الذي يسود المنطقة الجنوبية قائلا " إن المنطقة الاستراتيجية التي يعمل بها الجيش حاليا هي على الجبهة الشمالية وليست الجنوبية في ظل الإصرار الكبير لاسرائيل لمنع التمركز الايراني في سوريا .

ووفقا لموقع معاريف هشفوع فقد أوضح الوزير قائلا " إن الوضع في غزة مأساوي ، حيث أن هناك 2 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة بدون أفق أو مستقبل ، إلا أن الأمر الأكثر فظاعة في موضوع غزة ، يتمثل في وقوف أبو مازن حجر عثرة لمنع أي مساعدات أو مشاريع لتخفيف الأزمة الانسانية في غزة ، وذلك بالرغم من استعداد جميع دول العالم لتقديم تبرعاتها لانقاذ غزة ، وكذلك الاستعداد الاسرائيلي بالسماح بتنفيذ هذه المشاريع .

وتساءل هنيقبي قائلا " كيف أن الشعب الفلسطيني لا ينتفض على مثل هؤلاء القادة في إشارة منه إلى الرئيس محمود عباس الذين يقودونهم إلى مأساة تلو المأساة.