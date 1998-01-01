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بدء محاكمة زوجة نتنياهو في اتهامات بالاحتيال والفساد

الأحد 07 أكتوبر 2018 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء محاكمة زوجة نتنياهو في اتهامات بالاحتيال والفساد



القدس/سما/

مثلت سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة، اليوم الأحد، في أولى جلسات محاكمتها بتهم الاحتيال حيث تواجه مزاعم بأنها أساءت استخدام أموال الدولة بطلب وجبات جاهزة.

ووفقا لعريضة الاتهام التي رفعت في يونيو/حزيران، فقد حصلت سارة وموظف حكومي على أكثر من 100 ألف دولار من أموال الدولة عن طريق الاحتيال لشراء مئات الوجبات من مطاعم مما يعد خرقا للقواعد التنظيمية التي تحظر هذا السلوك إذا كان هناك طباخ مقيم.

ووُجهت الاتهامات لسارة في يونيو/حزيران بالاحتيال وخيانة الثقة وتلقي سلع عن طريق الاحتيال. وإذا أدينت بتلك الاتهامات فقد تواجه سارة عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.

وبدا على سارة التوتر لدى دخولها قاعة المحكمة اليوم الأحد ولم تدل بأي تعليق للصحفيين وجلست بجوار محامييها. وقالت تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية إن الجلسة إجرائية.

واعترض محاموها على الاتهامات قائلين إن المزاعم غير متماسكة لأن القواعد التنظيمية المتعلقة بطلب الوجبات ليست سليمة من الناحية القانونية ولأن موظفا من داخل المنزل طلب الطعام على الرغم من معارضة سارة.

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