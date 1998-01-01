علامات الشخص المغرور

وكالات / سما /

يقول الباحث في النرجسية، والمشارك في تأليف كتاب "The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement"، دابليو كيث كامبل، أن حب الذات يتفاوت من شخص للآخر، ولكن هناك علامات واضحة للنرجسية، بحسب صحيفة "هافنغتون بوست" البريطانية:

1) تقع في حبهم من النظرة الأولى يحرص النرجسيون على أن يكونوا في مظهر رائع، عندما يعطون انطباعهم الأول لك، وهو ما يجعلهم ينجحون في مقابلات العمل. إلا أنه ومع مرور الوقت تتحول صورتهم إلى سلبية، ويكتشف كل من انبهر بهم في البداية أنهم خُدعوا فيهم.

2) البعض منهم هادئ وخجول عادة ما تكون أصوات النرجسيون عالية، ويرغبون في الإعلان عن إنجازاتهم لكل العالم بواسطة بوق، ولكن يوضح زلاتان كريزان، وهو أستاذ مشارك في قسم علم النفس في جامعة ولاية أيوا الأمريكية، أن هناك نوعان من تعبيرات النرجسية: العظيم والمتفاخر، والمحب للاستعراض، والثاني هو الخجول، الذي ليس في حاجة إلى البوق، ولكنه يجلس في الزاوية ، ويحلم باليوم الذي يأتي ويغيظ الآخرين.

3) يتولون مناصب قيادية أحيانا يقول الباحث جان توينج، المؤلف المشارك في كتاب "The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement"، أن النرجسيين غالبا ما يجدون أنفسهم في مناصب قيادية، لأن "الناس النرجسيين يريدون أن يكونوا قادة، فهم لا يشكلون بالضرورة قادة أفضل، ولكنهم يريدون أن يفعلوا ذلك، لذا من المرجح أن ينتهي بهم المطاف إلى تلك المناصب".

4) دائما ما يحولوا الحديث إلى أنفسهم يضرب كامبل مثلا: "يمكن أن تبدأ حديثك مع شخص حول كيفية إصابتك بالسرطان، وسرعان ما تتحدث عن سيارته الجديدة!".

5) دائمي الذكر لاسمهم يتبع النرجسيون تكتيك ذكر اسمهم في كل مناسبة، وذلك من أجل الترويج لأنفسهم.

6) يجعلون من أنفسهم ضحية في الأحداث التراجيدية غالبا ما يروي النرجسيون قصصا عن أنفسهم، وأحيانا ما يكرروها أكثر من مرة، والتي تنمحور حول بطولة شخصية أو تعرضهم لاستغلال، ولكن حتى عندما يكون مضمون القصة سلبي، فإن النرجسي سيبرئ نفسه من الخطأ.

7) يحبون الأمور الجيدة من السمات المميزة للنرجسية، هي الرغبة في إظهار مكانة عالية، وهذا غالبا ما يتم مع المواد المادية، ولو كانوا يمتلكون سيارة "فيراري" فارهة، فإنهم لن يخبروك أبدا عن تفاصيل الصفقة الجيدة التي حصلوها عليها من خلالها.

8) المظهر الخارجي مهم جدا المظهر الخارجي مهم جدا بالنسبة للنرجسيين، فليس من الضرورة أن يكونوا أكثر جاذبية عن غيرهم من الناس، ولكنهم "يهتمون بمظهرهم ويضعون أهمية على أن يبدوا جذابين جسديا، والاهتمام بأدق التفاصيل، مثل تقليم أظافرهم بشكل جيد، وتصفيف الشعر بشكل متناسق.

9) أصدقاء كثيرون ولا توجد صورة سيئة لهم يقول كامبل: "الناس النرجسيون ينظرون إلى مواقع التواصل الاجتماعي بأنها وسيلة للحفاظ على وضعهم الاجتماعي، لذا فإنهم يحرصون على إنشاء الكثير من الصداقات على موقع "فيسبوك"، ونشر صورا جيدا لهم لا تظهرهم بمظهر سيء".

10) حساسون تجاه النقد لا أحد يحب يحبون تلقي النقد، ولكن بالنسبة للنرجسيين فإن الوضع يكون حساسا ومبالغا فيه.

11) الأعذار هي صديقهم المفضل يميل النرجسيون إلى إلقاء اللوم على الجميع إلا أنفسهم، كما أنهم ماهرون في اختلاق الأعذار.